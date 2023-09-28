Школу у селі Чукалівці так і не добудували

Екс-директор управління капітального будівництва Івано-Франківщини та забудовник підозрюються у заволодінні 10 млн грн під час будівництва школи у селі Чукалівка. 27 вересня детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про підозру колишньому чиновнику та директору будівельної компанії «Украгробуд-Інвест». В суді їм оберуть запобіжний захід.

Правоохоронці встановили, що в 2021 році управління капітального будівництва в Івано-Франківській області за результатами відкритого конкурсу на майданчику Prozorro уклало договір на будівництво шкільного закладу з приватною фірмою «Украгробуд-Інвест» на загальну суму 45,6 млн грн. За даними Youcontrol керівником цього підприємства є Андрій Джус.

«У вересні 2022 року, зважаючи на припинення діяльності управління, об'єкт будівництва передали до Івано-Франківської міської ради та провели коригування проектно-кошторисної документації. Тоді спеціалісти з'ясували, що договір на будову школи було підписано з компанією, яка має стосунок до колишнього керівника УКБ. На рахунки будівельної фірми вже встигли перерахувати 33,6 млн грн за начебто виконані роботи, що підтверджувались відповідною документацією», – йдеться в повідомленні Спеціальної антикорупційної прокуратури у четвер, 28 вересня.

Проте з'ясувалося, що школу в селі Чукалівка реально збудували лише на половину, а керівник управління капітального будівництва підробив частину актів виконаних робіт. Тому будівельній компанії були переведені зайві 10 млн грн. Однак в 2021 році ці кошти директор фірми встиг легалізувати і через низку підконтрольних організацій вивести з рахунків підприємства.

Детективи НАБУ та САП повідомили екс-чиновнику та забудовнику про підозру за двома статтями – за ч. 5 ст. 191 (Привласнення та розтрата майна, вчиненні в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 КК України (Службове підроблення). Чоловікам загрожує штраф до 68 тис. грн і позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та конфіскація майна.

Наразі недобудований навчально-виховний комплекс у селі Чукалівка Івано-Франківської територіальної громади починає руйнуватися, повідомляє «Суспільне.Франківськ». Школу почали зводити у 1992 році, а з 2021 реконструкцію цього об'єкта внесли у державну програму «Велике будівництво». Однак з 2022 року роботи припинили, допоки триває розслідування НАБУ та САП. В міській раді Івано-Франківська заявили, що ще не прийняли цей об'єкт на баланс, адже він не добудований.