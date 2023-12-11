В попередні роки цю дорогу вже неодноразово вже ремонтували

На Тернопільщині за 18 млн гривень відремонтують дорогу районного значення в Теребовлянській громаді. Автошлях сполучає населені пункти Семенів та Ласківці колишнього Теребовлянського району, та є запасним проїздом до містечок Чортків та Бучач. За тендерною документацією дорогу мають відремонтувати до кінця 2023 року.

Перемогу у тендері на ремонт цього автошляху здобула компанія «Техно-Буд-Центр». Згідно з повідомленням системи державних закупівель Prozorro, замовником виконання робіт є департамент капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.

Тендер відбувся 9 листопада. Очікувана вартість виконання робіт, яку пропонував замовник, становила майже 23 млн гривень. На аукціон подалася лише одна фірма – ТОВ «Техно-Буд-Центр». Компанія запропонувала провести дорожні роботи за 17 968 828 гривень. 22 листопада тернопільське підприємство визнали переможцем і уклали договір.

Дорогу повинні відремонтувати до 28 грудня 2023 року

Дорога Семенів – Ласківці – це районна дорога місцевого значення у колишньому Теребовлянському районі. Загальна протяжність шляху – 14,6 км. Згідно з умовами тендеру, ремонтні роботи мають бути виконані у термін до 28 грудня 2023 року.

Додамо, що у попередні роки на ремонт дороги Семенів – Ласківці уже було виділено кілька траншів на загальну суму близько 10 мільйонів гривень. У 2021 році її ремонтувала тернопільська компанія «Глобал Білд Інжиніринг» за 3 815 800 гривень. В 2020 рік тендер на ремонт дороги Семенів – Ласківці виграла компанія «БМБуд». Сума тендеру склала 3 644 000 гривень.