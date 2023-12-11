Один «мавік» із додатковою батареєю коштуватиме близько 200 тис. грн

Рівненська міськрада провела тендер з закупівлі 80 дронів для потреб військовослужбовців. Переможцем стало львівське підприємство «Мінерал-Плюс», яке запропонувало придбати дрони за 15,9 млн грн. Тобто, один квадрокоптер із додатковою батареєю коштуватиме приблизно 200 тис. грн.

Як повідомила «Четверта влада», наприкінці листопада Департамент економічного розвитку Рівненської міськради оголосив тендер на купівлю дронів. На це виділили 20 млн грн. 5 грудня відбувся аукціон, в якому взяли участь шість учасників. З ціною 15,9 млн грн перемогла харківська фірма «Ті ай бі». Але представник фірми повідомив журналістам, що вони будуть відмовлятися від перемоги, оскільки не встигають доправити їх через затримку в часі.

Відтак переможцем аукціону стало львівське ТОВ-Фірма «Мінерал-Плюс», що запропонувало дрони на 1 тис. грн дорожче за харків’ян. Товариство працює з 1996 року. Основним видом діяльності є оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього. Загалом торгує і деревиною, і меблями, і автомобілями. Директор та засновник – львів’янин Михайло Різель. Він також має ще дві інші торгівельні фірми та одну будівельну компанію.

Чоловік розповів, що його компанія постачає дрони напряму від виробника, китайської компанії DJI. Безпілотники везуть літаками з Гонконгу, а потім – вантажними бусами. Тому проблем із затримками на кордонах не мають.

Остаточна пропозиція «Мінерал-Плюс» у цьому тендері – 15 мільйонів 950 тис. за 80 дронів та акумуляторів до них. Тож, зі слів Михайла Різеля, один дрон разом із додатковою батареєю коштуватиме міській раді 199 тис. 375 грн.