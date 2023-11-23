Безпілотники розподілятимуть відповідно до запитів військових частин

Рівненська міськрада виділила 20 млн грн на закупівлю безпілотників для військовослужбовців. Таке рішення депутати прийняли на сесії в четвер, 23 листопада, повідомило «Суспільне».

Зокрема, міськрада придбає дрони 80 Mavic 3T з додатковою батареєю. Один безпілотник коштуватиме орієнтовано 250 тис. грн. Джерелом фінансування у цьому випадку будуть вільні залишки загального фонду бюджету – 9,2 млн, перевиконання доходів загального фонду – 6,7 млн, а з програми «Енергодім – Рівне» знімають 4 млн.

В.о. міського голови Віктор Шакирзян заявив, що ці дрони розподілятимуть відповідно до запитів військових частин. До якого терміну планують провести закупівлю, наразі не уточнюється.

Також 1,5 млн депутати виділили на капітальні видатки для однієї з військових частин.

Нагадаємо, у лютому цього року Рівнерада виділила 300 млн грн на оборону області. Близько 200 млн грн вирішили витратити на оснащення військових та укріплення кордону, а за решту 100 млн грн – купити військові облігації.