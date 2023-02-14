Рівненська міськрада виділила на оборону області 300 млн грн. Близько 200 млн грн витратять на оснащення військових та укріплення кордону, а за решту 100 млн грн куплять військові облігації. Зазначимо, що раніше Рада оборони області поставила громадам завдання виділити гроші на оборону. Для кожної громади суму рахували по-різному. Виняток зробили лише для прикордонних територій, які й так витратили значно більші суми на захист кордону.

За виділення 300 млн грн для оборони Рівненщини депутати Рівненської міськради проголосували у вівторок, 14 лютого. Про результати голосування повідомив мер міста Олександр Третяк.

«150 мільйонів буде передано в якості субвенції для Рівненської ОВА для зміцнення обороноздатності регіону. Ще 50 мільйонів спрямуємо на підтримку військових, зокрема у вигляді субвенції військових частин, котрі базуються на території Рівненської громади та військових формувань, в котрих служать наші рівняни», – пояснив Олександр Третяк.

Решту ж 100 млн грн перерахують на придбання військових облігацій, цільове спрямування яких – підтримка ЗСУ в умовах воєнного стану. При їх купівлі держава гарантує повернення всієї суми інвестиції.

Додамо, що 26 січня Рада оборони Рівненщини рекомендувала громадам провести подібні голосування та виділити гроші на оборону області. Кожній громаді визначали суму на оборону за наступним алгоритмом: частина сплаченого військовими ПДФО або вільні залишки. Прикордонні громади вже витратили набагато більше на зведення оборонних рубежів на своїх територіях, тож їх від цього завдання звільнили.

«Усі ТГ із 52-х доведених на своїх сесіях проголосували за фінансування оборонних заходів в області. Сьогодні пройшли два останні засідання – у Костополі та Рівному. В обласному центрі депутати виділили 200 млн грн. Дякую кожному за державницьку позицію», – повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль.

Нагадаємо, напередодні СБУ провела військові навчання біля кордону з Білоруссю. Завданням навчань було знищити диверсантів, які начебто захопили будівлю міськради.