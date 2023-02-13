СБУ проводила навчання спільно з поліцією, нацгвардією, ДСНС, військовими та представниками місцевої влади

У прикордонних районах Рівненщини СБУ провела контрдиверсійні навчання. Завданням тренувань було підвищити рівень безпеки поблизу кордону з Білоруссю. Згідно з легендою, силовики знешкодили групу диверсантів, які начебто захопили будівлю міськради.

Про проведення навчань стало відомо в понеділок, 13 лютого, після повідомлення прес-служби СБУ Рівненщини. Зазначається, що навчання тривали в умовах максимально наближених до реальних із залученням значної кількості особового складу Сил оборони, військової та спеціальної техніки, в тому числі дронів.

За легендою навчань, «диверсанти», перевдягнені у цивільних, таємно проникли на територію Рівненщини. Вони захопили будівлю міської ради у райцентрі поблизу білоруського кордону та взяли у заручники усіх працівників, які перебували на вказаному об’єкті.

«У ході спецоперації правоохоронці із залученням бійців ЦСО «А» СБУ знешкодили умовну ворожу групу та звільнили «заручників». У навчаннях брали участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Національної гвардії, поліції, ДСНС та представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування», – йдеться у повідомленні.

Прес-служба СБУ також опублікувала відео, на якому зафіксовані деякі моменти з навчань.

Додамо, що у понеділок, 13 лютого, голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив, що на кордоні з Білоруссю встановлять сучасну систему безпеки. Йдеться про мережу тепловізійних відеокамер, радіус дії яких – декілька кілометрів. Відтак під охороною буде небо та територія прикордоння.