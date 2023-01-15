У Рівненській області заміновано увесь прикордонний периметр із Білоруссю. На півночі області військові активно будують інженерні та фортифікаційні споруди та протитанкові рови, заявив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

«Чи готова Рівненщина відбити напад ворога з боку білорусі? Це запитання чую щодня. Сьогодні 326 день повномасштабної війни. І ми щодня готуємося до оборони населених пунктів Рівненщини. На півночі активно будуємо інженерні та фортифікаційні споруди. Протитанкові рови. Усі 229 спільних кілометрів із Республікою Білорусь зміцнюються настільки, щоб російські війська не змогли пройти вглиб нашого регіону, якщо влада Білорусі дозволить їм розпочати наступ», – написав Коваль у своєму Telegram-каналі в неділю, 15 січня.

З його слів, місцеві жителі щодня, як добровольці, приходять копати рови проти танків, допомагають робити відповідні огорожі та фортифікаційні споруди. Є й ті, хто постійно працює навіть у святкові дні. Крім того, Коваль додав, що військові й добровольчі формування проходять бойові злагодження, відточують навики стрільби, тактику та стратегію війни в умовах їхніх територій.

«В нашому регіоні весь прикордонний периметр заміновано. До того ж північ Рівненської області – це суцільні ліси і болота. Тільки безумець наважиться полізти в цей, як ми називаємо, Поліський котел. Північ Рівненщини перетвориться на криваві болота, якщо Росія відкриє ще один фронт з боку Білорусі», – попередив голова Рівненської ОВА.

Коваль запевнив, що Рівненщина готова до відбиття можливого наступу з боку Білорусі й зазначив, що в місцевого населення «бойовий настрій».

«Історично північ Рівненщини – це край партизанської слави. Тут завжди був сильний рух опору. Їх не змогла схилити ні фашистська Німеччина, ні все забороняюча і контролююча радянська влада. Тут живуть люди, які нікому не дозволять прийти до їхніх будинків, образити їхніх дітей, дружин та матерів», – наголосив він.

Як повідомляв ZAXID.NET, Білорусь готується до закриття кордонів для виїзду чоловіків з початку лютого.