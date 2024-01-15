Картоплю закупляють для 41 навчального закладу

Управління освіти Тернопільської міської ради оголосило тендер на закупівлю картоплі по 25 грн за кілограм. Водночас ціна на місцевих ринках на цей овоч коливається в межах 10-15 гривень за кілограм. За 1 млн 375 тис. грн чиновники планують придбати 55 тис. кілограмів картоплі для дитячих садочків та трьох початкових шкіл. В міській раді вже пояснили, що ціна є не остаточною, адже закупівля ще не відбулася. За розрахунки середньої вартості овоча брали оцінку в торговельних мережах, яку проводила Тернопільська торгово-промислова палата.

Тендер на закупівлю 55 тис. кілограмів картоплі для 38 дитячих садочків та 3 початкових шкіл оголосили на Prozorro 11 січня цього року. Вартість лота склала 1 375 тис. грн, тобто 25 грн за 1 кг овоча. Однак в Тернополі ціна картоплі на місцевих ринках та магазинах коливається в межах 10-15 гривень.

В міській раді Тернополя пояснили ZAXID.NET чому є така різниця між ринковими цінами і ціною, яку вказали в тендерній документації. Вартість картоплі для проведення тендеру визначали на основі інформаційної довідки від Тернопільської торгово-промислової палати. В ній зазначається, що під час моніторингу цін на картоплю в області з урахуванням доставки середня вартість склала 25 гривень 30 копійок.

Згідно з моніторингу ціна на картоплю становить 25 грн 30 коп.

У міській раді також зазначили, що ціна, оголошена в тендері, не остаточна. «Закупівля оголошена в системі Prozorro у формі аукціону, а це означає, що переможцем стане той, хто дасть найнижчу ціну на вказані продукти. Лише після проведення тендеру стане відомо, за якою кінцевою ціною буде укладено договір на придбання картоплі для харчування дітей у закладах дошкільної освіти та початкових школах з дошкільним підрозділом», – повідомили в Тернопільській міській раді в понеділок, 15 січня.

В тендерній документації також зазначено, що потенційні постачальники повинні подати свої про 19 січня 2024 року, а 22 січня відбудеться сам аукціон і визначать переможця. Згідно з додатком №2 до тендерної документації постачальник, який буде визначений переможцем, має доправити картоплю в 41 навчальний заклад (38 дитсадків та 3 початкові школи), який розташований на різних масивах Тернополя.

«Товар повинен постачатись по заявці закладів кожного дня з понеділка по п’ятницю з 7:00 до 8:30 у тарі, що відповідає вимогам санітарних правил і норм. Також з кожною партією постачальник повинен надати супровідні документи. Обсяг кожного постачання визначається згідно із заявками, без обмеження розміру мінімального замовлення», – йдеться в тендерній документації.

Окрім того, при постачанні овочів до кожного закладу підприємець має надавати відповідними документами, а саме сертифікати якості, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, накладні, товарно-транспортні накладні. Картопля також повинна бути не гнилою і без залишків землі. Якщо поставлений товар не буде відповідати характеристикам, постачальник повинен замінити його своїм коштом протягом 8 годин.