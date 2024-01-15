Управління освіти Тернополя оголосило тендер на закупівлю картоплі по 25 грн за кілограм
За 1,375 млн. грн планують придбати 55 тонн картоплі
Управління освіти Тернопільської міської ради оголосило тендер на закупівлю картоплі по 25 грн за кілограм. Водночас ціна на місцевих ринках на цей овоч коливається в межах 10-15 гривень за кілограм. За 1 млн 375 тис. грн чиновники планують придбати 55 тис. кілограмів картоплі для дитячих садочків та трьох початкових шкіл. В міській раді вже пояснили, що ціна є не остаточною, адже закупівля ще не відбулася. За розрахунки середньої вартості овоча брали оцінку в торговельних мережах, яку проводила Тернопільська торгово-промислова палата.
Тендер на закупівлю 55 тис. кілограмів картоплі для 38 дитячих садочків та 3 початкових шкіл оголосили на Prozorro 11 січня цього року. Вартість лота склала 1 375 тис. грн, тобто 25 грн за 1 кг овоча. Однак в Тернополі ціна картоплі на місцевих ринках та магазинах коливається в межах 10-15 гривень.
В міській раді Тернополя пояснили ZAXID.NET чому є така різниця між ринковими цінами і ціною, яку вказали в тендерній документації. Вартість картоплі для проведення тендеру визначали на основі інформаційної довідки від Тернопільської торгово-промислової палати. В ній зазначається, що під час моніторингу цін на картоплю в області з урахуванням доставки середня вартість склала 25 гривень 30 копійок.
Згідно з моніторингу ціна на картоплю становить 25 грн 30 коп.
У міській раді також зазначили, що ціна, оголошена в тендері, не остаточна. «Закупівля оголошена в системі Prozorro у формі аукціону, а це означає, що переможцем стане той, хто дасть найнижчу ціну на вказані продукти. Лише після проведення тендеру стане відомо, за якою кінцевою ціною буде укладено договір на придбання картоплі для харчування дітей у закладах дошкільної освіти та початкових школах з дошкільним підрозділом», – повідомили в Тернопільській міській раді в понеділок, 15 січня.
В тендерній документації також зазначено, що потенційні постачальники повинні подати свої про 19 січня 2024 року, а 22 січня відбудеться сам аукціон і визначать переможця. Згідно з додатком №2 до тендерної документації постачальник, який буде визначений переможцем, має доправити картоплю в 41 навчальний заклад (38 дитсадків та 3 початкові школи), який розташований на різних масивах Тернополя.
«Товар повинен постачатись по заявці закладів кожного дня з понеділка по п’ятницю з 7:00 до 8:30 у тарі, що відповідає вимогам санітарних правил і норм. Також з кожною партією постачальник повинен надати супровідні документи. Обсяг кожного постачання визначається згідно із заявками, без обмеження розміру мінімального замовлення», – йдеться в тендерній документації.
Окрім того, при постачанні овочів до кожного закладу підприємець має надавати відповідними документами, а саме сертифікати якості, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, накладні, товарно-транспортні накладні. Картопля також повинна бути не гнилою і без залишків землі. Якщо поставлений товар не буде відповідати характеристикам, постачальник повинен замінити його своїм коштом протягом 8 годин.