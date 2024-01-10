Спальні мішки придбали без відповідних документів та сертифікатів якості

Міська рада Тернополя у 2022 році закупила спальники на 12 млн 690 тис. гривень у підприємства, яке створили за 5 днів до проведення тендеру. 4500 спальних мішків мерія придбала на випадок блекауту. Під час закупівлі працівники Західного офісу Держаудитслужби також виявили й інші порушення та звернулися до міської ради з вимогою їх виправити. Мерія оскаржила це в суді, однак після року розгляду справи суд таки постановив задовільнити вимоги аудиорів.

Тернопільська міська рада закупила спальні мішки на випадок блекауту наприкінці грудня 2022 року. Цей товар був призначений для пунктів, які планували розгорнути в школах та дитячих садочках міста. У листопаді 2022 року було оголошено два тендери, згідно з якими мерія придбала 4500 та 500 спальних мішків, повідомляє тернопільське видання «Politerno».

Перший тендер на 500 спальних мішків 16 листопада виграло комунальне підприємство «Тернопільелектротранс». З ним уклали договір на суму 1 133 860 гривень, тобто один виріб обійшовся місту у 2267 гривень з ПДВ. Того ж дня, коли відбулися перші торги, Тернoпільська міська рада без конкуренції закупила у київської ТзОВ «Фаст Фектори» спальних мішків на 12 690 000 гривень. Один спальник від цієї фірми обійшовся міському бюджету в 2820 гривень без ПДВ.

Однак під час проведення перевірки цієї закупівлі працівники Західного офісу Держаудитслужби виявили чималі порушення. Зокрема, ТзОВ «Фаст Фектори» не надала сертифікатів якості та маркування спальних мішків, які б відповідали чинним нормам маркування для товару такого виду. Також не було надано документів, які засвідчують дату виготовлення спальних мішків. Водночас в документах міської ради зазначається, що 1980 одиниць товару, відповідно до відомостей про дату виготовлення, пошиті з 20 грудня 2022 року по 3 січня 2023 року, тобто після того, як вже відбувся тендер і Тернопільська мерія мала б їх вже отримати на баланс. Аудитори вважали, що через те, що якість товару не можливо визначити, жодних супровідних документів на товар не має, міському бюджету завдано матеріальної шкоди на суму понад 12 млн гривень.

Держаудитслужба звернулася в Тернопільську міську раду з вимогою усунути усі порушення і пред’явити відповідні документи. У відповідь юристи мерії подали позов до Тернопільського окружного адміністративного суду про скасування вимог аудиторів. Суд у серпні 2023 року позовну заяву міськради задовільнив. Представники Західного офісу Держаудитслужби успішно оскаржили рішення у Восьмому апеляційному адміністративному суді. Також Верховний суд України 28 грудня повернув касаційну скаргу на рішення апеляції міській раді та підприємству-постачальнику.

Після рішення Верховного Суду, який остаточно став на сторону аудиторів, Тернопільська міська рада подала до Господарського суду Тернопільської області позовну заяву до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаст Фектори» про зобов’язання виконати умови договору шляхом заміни поставленого товару на товар належної якості.

Додамо, що фірма, яку мерія Тернополя обрала переможцем в тендері, була зареєстрована за 5 днів до торгів. Закупівлі відбулися 16 листопада 2022 року, а підприємство згідно з інформацією Youcontrol, було оформлено 11 листопада 2022 року. Керівником цієї фірми є Віталій Луговий. Від початку заснування тендер в Тернопільської міської ради – єдині закупівлі, в яких брало участь підприємство.