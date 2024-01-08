Радехівська міська рада у 2024 рік виділить 700 тис. грн на публікації в друкованих ЗМІ

Радехівська міська рада оголосила тендер на послуги з висвітлення своєї діяльності у друкованих ЗМІ. На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що аукціон розпочнеться 15 січня. Очікувана вартість закупівлі становить 700 тис. грн. Переможця торгів обиратимуть за пріоритетом ціни. Створювати публікації підрядник має до кінця 2024 року.

Згідно з технічною документацією, підрядник публікуватиме оголошення, інформаційні повідомлення та привітання Радехівської міської ради. Також підрядник має оприлюднювати публікація рішень міськради та виконавчого комітету, розпорядження міського голови, матеріали від структурних підрозділів міськради тощо. Узгоджуватиме публікації міськрада підписом міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керівників структурних підрозділів. Точної кількості публікацій замовник не вказує.

Учасник торгів має надати довідку про виконання аналогічних робіт. Також виконавець робіт повинен мати тираж ЗМІ мінімум 1600 екземплярів та мінімум 800 передплатників на території Радехівської міської територіальної громади. Газета або ж журнал має виходити мінімум раз на тиждень.

Зазначимо, що 2023 року діяльність Радехівської міськради висвітлювало приватне підприємство «Медіа-центр "Народна справа"» за 600 тис. грн. Замовник провів тендер у січні 2023 року на 550 тис. грн. Наприкінці року, 20 грудня, на публікації в газеті витратили ще 50 тис. грн. У 2022 році Радехівська міська рада також двічі проводила тендери на публікації у ЗМІ: 22 лютого на 450 тис. грн та 13 грудня на майже 100 тис. грн. Переможцем також ставало ПП «Медіа-центр "Народна справа"». Примірник газети у 2022 році коштував 6 грн.

Додамо, що згідно з бізнес-аналітичним ресурсом YouControl, ПП «Медіа-центр "Народна справа"» зареєстроване 1994 року. Керівницею є Петра Ткачук, яка також є депутаткою Радехівської міськради. Також жінка очолює депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів, енергозбереження, інвестицій та транспорту.