Відділок поліції у Золочеві, який ремонтуватимуть 2024 року

Головне управління Національної поліції у Львівській області уклало договір з ТОВ «Буд Престиж Захід» на капітальний ремонт двоповерхової адміністративної будівлі ГУНП у Золочеві на вулиці Шашкевича, 43. На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що підрядник має виконати роботи за 6,1 млн грн до 1 грудня 2024 року.

Згідно з тендерною документацією, підрядник має відремонтувати санвузол першого поверху, кімнату відпочинку чергових, сходову клітку, чотири коридори та кабінет на другому поверсі. Крім цього, ТОВ «Буд Престиж Захід» встановить у відділку систему відеоспостереження та систему пожежної безпеки. Підрядник не залучатиме до ремонту співвиконавців. Гарантійний термін експлуатації відремонтованої будівлі має становити 10 років.

Переможцем аукціону стало ТОВ «Буд Престиж Захід» із села Жуків Золочівського району, яке було єдиним учасником торгів. Згідно з даними бізнес-аналітичного ресурсу YouControl, компанія зареєстрована у 2016 році й займається будівництвом. Керівником та підписантом «Буд Престиж Захід» є 50-річний Роман Ящук. Чоловік також є депутатом Золочівської районної ради. За 2023 компанія отримала три державні підряди на понад 8 млн грн.