Районний відділ поліції у Червонограді ремонтуватиме львівська компанія «Західбуд-Плюс»

Головне управління Національної поліції у Львівській області уклало угоду з приватним підприємством «Західбуд-Плюс» на ремонт районного відділку поліції у Червонограді за адресою вул. Св. Володимира, 8а. За інформацією сайту державних закупівель Prozorro, вартість робіт становить понад 54 млн грн. Завершити ремонт «Західбуд-Плюс» має до кінця 2024 року.

Згідно з тендерною документацією, планують будівельні роботи, відремонтувати підлогу, замінити вікна та двері, утеплити фасад та облаштувати територію навколо. Крім цього, підрядник відремонтує водопровід, замінить систему опалення та кондиціонування, надасть обладнання для комп'ютерної мережі, встановить пожежне оповіщення та охоронну сигналізацію.

Зазначимо, що очікувана вартість ремонту становила 59 млн 313 тис. грн. Проте підрядник «Західбуд-Плюс», який став єдиним учасником торгів, запропонував 54 млн 214 тис. грн. Згідно з інформацією бізнес-аналітичного ресурсу YouControl, компанія понад 16 років зареєстрована у Львові й займається будівництвом доріг та приміщень, дизайном. Керівником «Західбуд-Плюс» є Андрій Колюбінський.

Вродовж 2023 року «Західбуд-Плюс» виграла 14 тендерів на майже 57 млн грн та виконала роботи за двома угодами. Зокрема, підприємство ремонтуватиме Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, реконструюватиме реабілітаційний центр «Джерело» та ремонтуватиме лікарню на Миколайчука у Львові.