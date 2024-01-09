Перинатальному центру майже щодня готуватимуть майже по 500 порцій їжі

Львівський обласний клінічний перинатальний центр (ЛОКПЦ) уклав угоду про постачання харчування для пацієнток із новоствореною підприємицею Любов’ю Винник, яка зареєструвалася як ФОП за кілька тижнів до тендеру, не маючи для відповідних потужностей. Вартість угоди – 8,55 млн грн, повідомило 9 січня антикорупційне видання NGL.media.

Зазначається, що 14 грудня ЛОКПЦ оголосив тендер на Послуги з організації харчування для пацієнток із початковою вартістю понад 10 млн грн. Єдиною учасницею тендеру була з ФОП Винник Любов Андріївна, яка зголосилась постачати харчування за 8,89 млн грн. 28 грудня з підприємицею уклали відповідну угоду, втім, через помилку в написанні прізвища директорки перинатального центру Марії Малачинської згодом уклали додаткову угоду, зменшивши вартість закупівлі до 8,55 млн.

Згідно з угодою, ФОП має забезпечити пацієнток готовими сніданками, обідами і вечерями, включно з дієтичним харчуванням. Постачання їжі має здійснюватися щоденно. Судячи з тендерної документації, готуватимуть майже по 500 порцій щодня лише двоє кухарів, а доставлятиме – один водій.

Судячи з тендерної пропозиції Любові Винник, необхідну для виконання договору матеріально-технічну базу вона підготувала лише в грудні – кухню орендувала 2 грудня, автомобіль 19 грудня. Двох кухарів і водія взяла на роботу 18-21 грудня, а рішення про реєстрацію приміщення для виготовлення харчування підприємниця взагалі отримала 21 грудня – за день до кінцевого терміну подання пропозицій.

На підтвердження виконання аналогічних договорів Любов Винник надала дві виконані угоди, одна з яких підписана 8 листопада 2023 року, хоча усе необхідне для роботи, як зазначено вище, вона зібрала лише у грудні. Ще одна угода підписана нею 1 листопада, хоча як ФОП вона зареєструвалась лише 3 листопада.

Головна бухгалтерка ЛОКПЦ Мар’яна Щомик повідомила журналістам, що детальніше перевірить документи підприємниці. Отримати коментарі самої Любові Винник не вдалося, оскільки вказаний нею у тендерній документації контактний телефонний номер не працює.