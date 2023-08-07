Українська поетеса Ліна Костенко не називала музичний фестиваль Faine Misto «сатаністичним». Скандальний допис зробила адміністраторка сторінки прихильників Ліни Костенко у Facebook, до якої поетеса не має жодного відношення.

Нагадаємо, фестиваль Faine Misto цього року відбувався 28-30 липня у Львові, на території !FESTrepublic та у парку «Знесіння» і мав благодійне спрямування – під час заходу збирали гроші на підтримку бригади НГУ «Азов». Допис про «сатаністичний фестиваль» з’явився на сторінці із назвою «Ліна Костенко» у п’ятницю, 4 серпня і мав яскраво виражене політичне забарвлення. Після цитати із роману Ліни Костенко «Маруся Чурай» про дволикість автор допису опублікував два фото мера Львова Андрія Садового – перше із церкви, а друге із організаторами фестивалю Faine Misto на балконі Ратуші.

Фото мали маніпулятивний підпис: «1) мер Львова Садовий у вишиванці виступає у храмі; 2) мер Львова Садовий з організаторами сатаністичного фестивалю "файне місто". Які слова страхітливі – дволикість, дворушництво, двозначність, двоєдушність!». Цей пост відразу ж поширили тернопільські онлайн-медіа.

Скріншот скандального допису зі сторінки прихильників Ліни Костенко

Згодом цей допис видалили. А у неділю, 6 серпня, на сторінці «Ліни Костенко» опублікували спростування і вибачення, назвавши скандальний пост «випадковим».

«Пост про Андрія Садового і Faine Misto festival опублікований випадково (особиста думка однієї із адмінок) і ніякого відношення до Ліни Костенко та цієї фан-сторінки не мають!», - йдеться у повідомленні на сторінці «Ліна Костенко».

Адміністраторку сторінки, яка опублікувала допис про «сатаністичний фестиваль», пообіцяли видалити «за зловживання і перекручування інформації». Однак доказів, які б підтверджували слова про видалення, власники сторінки не надали, як і не розкрили імені адміністраторки.

Нагадаємо, благодійний фестиваль Faine Misto 2023 цьогоріч відбувся у Львові. Під час заходу учасники збирали кошти на підтримку бригади НГУ «Азов», з якою організатори фестивалю співпрацюють від початку війни.