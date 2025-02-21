Ліниві картопляники з рибним фаршем. Рецепт дня0
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Лініві картопляники з фаршем – це простий та смачний рецепт, який поєднує в собі ніжність картоплі та соковитість м'яса або риби, як у цьому випадку. Така страва стане чудовим варіантом для ситного обіду або вечері, адже готувати її легко, а результат завжди вражає.
Інгредієнти:
Відваріть картоплю із часником і лавровим листом у підсоленій воді до готовності. Злийте картоплю на друшляк, поставте над каструлею і залиште, щоб вона остигла і повністю стекла рідина. Лаврове листя приберіть, часник залиште, пише Shuba.
Потовчіть картоплю із часником до однорідного пюре. Додайте фарш, яйце, спеції, сіль, дрібно нарізаний кріп, натріть на грубій тертці цибулю, ретельно перемішайте. Всипте змішане з розпушувачем борошно і добре вимішайте.
Якщо запікати картопляники у духовці. Застеліть деко пергаментним папером, змастіть олією. Розігрійте духовку до 180°С. Сформуйте картопляники, викладаючи масу на деко змоченою у воді ложкою. Надайте кожному коржику круглу або видовжену форму. Запікайте вироби впродовж 30 хвилин. Готові картопляники залиште трохи остигнути на деці, щоб вони стабілізувалися, потім зніміть.
Якщо смажити картопляники у сковороді. Розігрійте на середньому вогні олію, викладіть мокрою ложкою і сформуйте картопляники. Смажте під кришкою на слабкому вогні близько 15 хвилин. Влийте на сковороду 1 столову ложку олії, переверніть картопляники й смажте під кришкою до готовності.