Лініві картопляники з фаршем – це простий та смачний рецепт, який поєднує в собі ніжність картоплі та соковитість м'яса або риби, як у цьому випадку. Така страва стане чудовим варіантом для ситного обіду або вечері, адже готувати її легко, а результат завжди вражає.

Інгредієнти:

картопля – 1 кг;

лавровий лист – 2 шт.;

зубки часнику – 1 шт.;

сіль за смаком;

рибний фарш – 500 г;

яйця курячі – 1 шт.;

цибуля жовта ріпчаста – 1/2 шт.;

часник сушений за смаком;

перець чорний мелений за смаком;

борошно пшеничне – 200 г;

розпушувач – 10 г;

кріп, гілочка – 3 шт.;

олія соняшникова рафінована за смаком.

Спосіб приготування:

Відваріть картоплю із часником і лавровим листом у підсоленій воді до готовності. Злийте картоплю на друшляк, поставте над каструлею і залиште, щоб вона остигла і повністю стекла рідина. Лаврове листя приберіть, часник залиште, пише Shuba.

Картопляний відвар радимо не виливати. На ньому можна зварити суп або приготувати тісто для ніжних смажених пиріжків.

Потовчіть картоплю із часником до однорідного пюре. Додайте фарш, яйце, спеції, сіль, дрібно нарізаний кріп, натріть на грубій тертці цибулю, ретельно перемішайте. Всипте змішане з розпушувачем борошно і добре вимішайте.

Якщо запікати картопляники у духовці. Застеліть деко пергаментним папером, змастіть олією. Розігрійте духовку до 180°С. Сформуйте картопляники, викладаючи масу на деко змоченою у воді ложкою. Надайте кожному коржику круглу або видовжену форму. Запікайте вироби впродовж 30 хвилин. Готові картопляники залиште трохи остигнути на деці, щоб вони стабілізувалися, потім зніміть.

Якщо смажити картопляники у сковороді. Розігрійте на середньому вогні олію, викладіть мокрою ложкою і сформуйте картопляники. Смажте під кришкою на слабкому вогні близько 15 хвилин. Влийте на сковороду 1 столову ложку олії, переверніть картопляники й смажте під кришкою до готовності.