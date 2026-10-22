Перш ніж починати прибирання, підготуйте необхідні інструменти та засоби

Іноді після звичайного миття підлога може все ще залишатися липкою. Це відбувається через накопичення жиру, залишки мийних засобів та забруднення, які доволі важко прибрати. The Spruce розповідає, як очистити підлогу від жирного нальоту.

Що знадобиться для очищення підлоги від жиру?

Перш ніж починати прибирання, підготуйте необхідні інструменти та засоби. Вам знадобляться:

Віник або пилосос. Відро з водою. Засіб для миття посуду. Швабра, бажано з мікрофібровою насадкою. Щітка або губка. Чисті сухі рушники або серветки з мікрофібри.

Як очистити підлогу від жирного нальоту?

Спочатку підметіть або пропилососьте підлогу, щоб прибрати пил, бруд і сміття.

Приготуйте мийний розчин, який ви будете використовувати для миття підлоги. Наповніть відро 4 літрами води, додайте 2–3 столові ложки мийного засобу для посуду та ретельно перемішайте.

Занурте швабру у відро з мильним розчином і відтисніть, щоб вона залишалася вологою, але з неї не капала вода.

Мийте підлогу поступово, переходячи від однієї ділянки до іншої. На місця із сильними жировими забрудненнями нанесіть трохи розчину й залиште на 5–10 хвилин.

Якщо вам здається, що для складних плям потрібне додаткове очищення, використайте щітку для чищення, губку або серветку з мікрофібри. Ними можна обережно протерти ці місця.

Промийте підлогу, протерши її чистою водою. Так ви видалите залишки мила.