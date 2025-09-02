Головна небезпека – коренева гниль

Спатифілум, якого ще називають лілією миру, – одна з найулюбленіших кімнатних рослин. Вона приваблює своїми витонченими білими суцвіттями та густим зеленим листям, створюючи в домі атмосферу затишку й гармонії. Часто його радять новачкам, адже вважається, що ця рослина не потребує складного догляду. Та навіть спатифілум може втратити привабливість, якщо порушити основні правила поливу. Детальніше пише про це Oboz.ua.

Що викликає пожовтіння листя

Найпоширенішою причиною погіршення стану спатифілума є неправильний полив. Надмірна кількість води або, навпаки, її нестача, можуть спровокувати пожовтіння листя, втрату тургору, а іноді й загибель рослини.

Найперше, на що варто звернути увагу, – це вологість ґрунту. Якщо ґрунт завжди залишається мокрим, коріння не отримує кисню, що призводить до гнилі. А коли земля занадто суха, рослина в’яне через нестачу вологи.

Як перевіряти вологість ґрунту

Щоб уникнути помилок, достатньо регулярно перевіряти стан землі в горщику. Якщо при дотику вона здається вологою – поливати не потрібно. Якщо ж верхній шар пересох, настав час поливу.

Такий простий підхід дозволяє підтримувати баланс і не допустити проблем із кореневою системою. Надмірна вологість провокує грибкові захворювання, а пересушування послаблює рослину.

Наслідки порушення режиму поливу

Головна небезпека – коренева гниль. Вона виникає через застій води, і визначити її можна за млявістю та хиткістю рослини в горщику. У цьому разі доводиться видаляти уражене коріння й пересаджувати квітку. Недостатній полив також шкідливий. Листя втрачає пружність, жовтіє й обпадає.

Як реанімувати спатифілум

Якщо рослина виглядає ослабленою, варто занурити горщик у ємність із водою на кілька годин. Це дозволить ґрунту рівномірно просочитися вологою. Після цього потрібно видалити всі сухі або жовті листки, щоб дати простір для росту нових.

Цей метод допомагає відновити здоров’я спатифілуму, але зловживати ним не варто. Постійні «реанімації» лише виснажують рослину. Оптимально поливати її кожні 10-14 днів, залежно від розміру куща й умов утримання.