Відкрите звернення студентів Ужгородського національного університету про страйк виявилось фейком. Лист від нібито студентів університету вранці вівторка, 19 жовтня, опублікували кілька місцевих ЗМІ. Втім, виявилося, що такої студентської організації не існує, а сторінка, на якій початково з'явився той лист, створена напередодні.

Лист, підписаний «Асоціацією студентів Закарпаття», був адресований «ректору УжНУ Володимиру Смоланці, Міністру освіти Сергію Шкарлету та представникам ЗМІ». Розіслали відкритий лист зі створеної нещодавно сторінки у Facebook. При цьому, в листі не вказано жодного прізвища студентів чи контактів організації. У відкритих джерелах такої організації також знайти не вдалося.

Студенти у листі нібито вимагали відновити очний навчальний процес, або повернути кошти за період дистанційного навчання, а також звільнити з посади проректора, який відповідав за підготовку до опалювального сезону. У випадку відсутності реакції на вимоги, автори листа попереджали керівництво вишу про страйк.

Звернення, підписане «Асоціацією студентів Закарпаття», найімовірніше є фейком. У коментарі ZAXID.NET проректорка з науково-педагогічної роботи УжНУ Мирослава Лендьел зазначила, що такої студентської організації не існує і лист є фейком.

«Без сумніву, це фейк. Такої організації не існує, сторінка пуста і створена вчора. Мені дивно, що ЗМІ це перепощують без перевірки суб'єкта подання інформації», – зазначила пані Мирослава.

Голова профкому студентів УжНУ Олександр Баран у коментарі ZAXID.NET зазначив, що організація, якою підписаний лист від нібито ужгородських студентів, не існує. «Сторінка створена вчора ввечері. Хто це зробив – нам невідомо. Але це точно не міг робити Профком. Загалом у всіх студентів УжНУ є кілька шляхів вирішення проблем чи підняття питань, якщо такі виникають: можна звернутися до представників профкому на своїх факультетах, або до мене особисто. Вчора я перепитав усіх профкомівців – ніхто до них із подібними питаннями не звертався. Окрім того, в університеті є скринька довіри, де можна залишити анонімне звернення до ректора і він його точно прочитає. Теж перевіряли – таких звернень не було. Ні щодо дистанційки, ні щодо опалення чи вакцинації», – каже Олександр Баран.

Також Олександр Баран додає, що в УжНУ проводили опитування студентів щодо їхнього ставлення до дистанційного навчання і більшість були готові до продовження навчання у такому форматі: «Понад 53% студентів готові до дистанційного навчання, а ще понад 21% підтримують варіант змішаного навчання. Тобто разом більше 70% опитаних студентів ставляться до ситуації з розумінням», – зазначає голова Профкому студентів УжНУ.

За словами Олександра Барана, інформація про велику кількість вакцинованих студентів, яка вказана у відкритому зверненні, також не відповідає дійсності: «Вакцинованих студентів у нас не так вже й багато – всього близько 20%. Хоч ми й намагаємося донести до всіх, що це дуже важливо зараз, однак маємо велику кількість тих, хто не хоче вакцинуватися». Голова профкому також додає, що з вересня в університеті щотижня проводиться вакцинація: медики приїжджають безпосередньо в УжНУ.

Нагадаємо, із понеділка, 18 жовтня, Ужгородський національний університет перейшов на дистанційне навчання на три тижні, – до 8 листопада. Причина – рекомендації Міністерства охорони здоров'я.