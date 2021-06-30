Підсумовуємо проект Art Resistentia, в межах якого втілено півтора десятка мистецьких творів і виступів. Арт-проекти були презентовані онлайн – і залишаються доступні для перегляду. Тут кожен(на) знайде щось для себе: поетичне медитативне кіно, танець-рефлексія про опірність, психотерапевтична аудіовистава, експериментальна авторська музика, сучасні інтерпретації авторів минулого. А візуально-мистецьку частину Art Resistentia цього тижня ще можна оглянути наживо, зокрема відвідавши кураторську екскурсію.

В Art Resistentia – чотири напрями: література, музика, театр, візуальне мистецтво. Але той, хто стежив за презентаціями проектів, знає, що зазвичай вони поєднують, охоплюють різні мистецькі форми, водночас усі тією чи іншою мірою – про опірність мистецтва, митця, кожного(ї) з нас – обставинам, викликам, стереотипам. Власне, ця здатність культури й мистецтва – за аналогією до живого організму – протистояти зовнішнім факторам, їхньому тиску й були у фокусі Art Resistentia.

Проект був задуманий у період жорсткого карантину в 2020-му як спосіб підтримати мистецьке середовище Львова в ситуації самоізоляції й подієвого затишшя. Ідею реалізували Мистецька майстерня «Драбина» та Інститут стратегії культури у партнерстві з Мистецькою радою «Діалог». Кожен із чотирьох блоків мав свого куратора(ку): література – Грицько Семенчук, музика – Остап Костюк, театр – Вікторія Швидко, візуальне мистецтво – Влодко Кауфман. Проект відбувся за підтримки Львівської міської ради в рамках Програми «Львів 2020: Фокус на культуру».

Візуальне мистецтво на Ринку 42

Напрям «Візуальне мистецтво» об’єднав трьох художників – і кожен із них запропонував творче осмислення теми опірності. Це інсталяція Олекси Фурдіяка «Тріумфальна арка», «Роза вітрів/Персональний простір» Сергія Радкевича та мультимедійна робота Володимира Стецьковича.

Напрям «Візуальне мистецтво» об’єднав трьох художників (фото: Ірина Середа)

Експозицію можна оглянути в будівлі на Ринку 42 до неділі, 4 липня, включно. А також є можливість дізнатися про проект з перших уст: у п’ятницю, 2 липня, відбудеться кураторська екскурсія Влодка Кауфмана. Зареєструватися, обравши зручний час, можна тут.

Поезія в онлайні

Блок «Література» репрезентує п’ять проектів: це поетичні фільми від Остапа Сливинського та Ольги Поворозник «Відчинені вікна» й авторське кіно Ольги Поворозник під назвою «Port DeBorn» – про народження і смерть, вразливість та досвід материнства. Проект BookWAR від Галини Крук та Юрка Єфремова присвячений осмисленню досвіду та переживанню війни.

У літературному напрямі також поетично-музично-звукове дійство «Метал» від Ростислава Кузика, Павла Щепана й ДК Nazva. До перегляду й «Підзамче, mon amour» від Любомира Серняка та Назара Гайдучика (KDNP): це поєднання поезії, заміксованої на записаних звуках Підзамча музики та фото цього району Львова .

Різний театр

У блоці «Театр» – різні за форматами проекти, втілені людьми із театру, з театральним бекґраундом. Це танцювальна вистава про опірність та (само)цензуру «RезистентністьЯ |Голод, Спрага і Мистецтво|» від «Театру танцю TiLO», перфомативна вистава «Ейха» від ДК Nazva – про львівський андеґраунд та народження і сприйняття авторитетів. Віталій Гордієнко, засновник відеоблогу «Загін кіноманів» організував публічну розмову «YouTube лайфхаки: Dima Maleev, RDeni, Клятий раціоналіст»: Дмитро Малєєв, Ростислав Валіхновський, Артем Албул ділилися спостереженнями за україномовним YouTube’ом і досвідом створення популярного каналу на цій відеохостинговій платформі.

Команда радіо «Скорбота» й Василь Колісник представили серію подкастів Post Scriptum, а у фіналі – аудіовиставу «Що у конверті?» на основі листів відомих людей і терапевтичних вправ за участю запрошених акторів та музикантів.

Музична програма

Музикантам Art Rеsistentia дозволила продовжити чи розвинути роботу над матеріалом, із яким вони працювали раніше. Так, для Мар’яна Пирожка та гурту «Пиріг і Батіг» це творчість Степана Руданського – і врешті з’явилася цілісна музична програма «Співомовний», для Марії Онещак й «Оркестри почувань» – доробок Богдана Весоловського; «Оркестра...» запропонувала виступ «Усміх». Інші учасники музичного блоку представили авторську музику. Андрій Кохан спільно з колегами-музикантами реалізував проект Music Messengers. А Остап Мануляк у колаборації з музикантами та художником Михайлом Барабашем представив у рамках Art Resistentia музично-візуальний проект «Визволення з плаского світу ІІІ».

Усі проекти – на YouTube-каналі ІСК.