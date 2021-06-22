У вівторок, 22 червня, в кам'яниці на Площі Ринок, 42 стартував проект від «Інституту Стратегії Культури». Це експозиція Art Resistentia, що зібрала під одним дахом художників, чиї роботи показують нашу боротьбу із зовнішнім світом, а ще єднають міфологію та природу. І все це відбувається в епоху зміненого через пандемію середовища.

Мультимедійний ескіз Володимира Стецьковича символізує змагання людського тіла з навколишніми ситуаціями. Шпичаки й полігони підказують: непокора всередині ще присутня.

«У художника теж завжди триває боротьба. Якщо її немає, він уже ремісник», – розповідає автор.

Його роботу обрамила «Тріумфальна арка» Олекси Фурдіяка, виступи зі стін якої асоціюються із соціальним успіхом. У кімнаті поруч – три зображення з «Розою вітрів». Таку назву має серія картин Сергія Радкевича. Кожну автор поділив на дві частини: міфологічні образи та природні процеси.

«Тут є плани моєї квартири, де я живу, працюю. Це особисті наративи, із якими співісную. Але вони з'єднані з іншою структурою – напрямом вітру: північ, південь, схід, захід. Ти розумієш, що не можеш на нього впливати, тому залишається лише теоретично його фіксувати», – пояснює митець.

Ідея проекту, який зараз виставляють на Площі Ринок, 42, – опірність творців, що є їхнім нормальним станом за часів пандемії чи кризи.

«Він завжди пручається: від егоцентризму, непевності й бажання щось шукати. Мені було цікаво зібрати художників, які про таке думають: хтось дуже відверто, хтось прямолінійно, хтось ледь помітно, але із внутрішнім хвилюванням», – зазначає куратор блоку «Візуальне мистецтво» Влодко Кауфман.

Експозиція стала можливою завдяки перемозі «Інституту Стратегії Культури» в конкурсі «Львів 2020: Фокус на культуру».

«Переможців оголосили ще в червні минулого року. Розмір гранту склав 1,5 млн грн., так місто підтримало культурне середовище у часи пандемії», – розповіла спеціалістка відділу програм і проектів міського управління культури Ірина Рибко.

Додамо, дивитись на філософські роботи можна ще півтора тижня. Вхід – вільний.

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