Гітанас Науседа впевнено обійшов урядову опонентку

У ніч на понеділок, 27 травня, Центральна виборча комісія Литви підрахувала бюлетені, які засвідчили перемогу у президентських виборах чинного президента Литви Гітанаса Науседи. Політик зі значним відривом обійшов литовську прем’єр-міністерку Інгріду Шимоніте, йдеться на сайті литовської ЦВК.

Станом на 01:15 27 травня, за результатом обробки усіх 1895 дільниць, у виборах взяла участь менш ніж половина виборців – 1 млн 181 тис. людей. За попередніми даними, більшість із них віддала голос за чинного президента Гітанаса Науседу.

Зазначається, що за Гітанаса Науседу віддали голоси 74,43% литовців. За урядовицю Шимоніте проголосували 24,06% виборців.

Результати підрахунку голосів у другому турі президентських виборів у Литві

Переобраного президента Литви вже привітав український президент Володимир Зеленський.

«Шановний Гітанасе Науседо, вітаю вас із переобранням! Ви завжди були з нами в ці найскладніші роки. Я ціную вашу щиру підтримку України та впевнений, що, працюючи разом, ми забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, країнах Балтії та в усій нашій Європі», – повідомив Володимир Зеленський.

До слова, у 2019 році Гітанас Науседа також обійшов Інгріду Шимоніте, з якою змагався у другому турі президентських виборів. Тоді політик отримав 65,9% голосів, а Шимоніте – 32,9%.

Нагадаємо, вибори у Литві стартували 12 травня. Одночасно з виборами також відбувся референдум про множинне громадянство. За посаду президента Литви боролися вісім кандидатів, з яких у другий тур вийшли вже чинні посадовці.