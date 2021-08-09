У Литві почав діяти наказ про добровільне повернення іноземців в країну походження. Кожному мігранту за те, що він повертається на батьківщину, виплатять 300 євро. Про це повідомляє LRT.

«Забезпечення прав мігрантів - це не тільки питання довіри до литовських установ і міжнародних організацій, а й економічно вигідне і раціональне використання державних коштів», – заявила Білотайте.

З метою підвищення ефективності повернення в країну походження іноземців, які незаконно перетнули державний кордон Литви, Наказ скорочує процедурні терміни і встановлює порядок надання підтримки для добровільного повернення іноземців.

«Згідно з цим, Державна прикордонна служба і Департамент міграції зможуть надавати підтримку в добровільному поверненні в іноземну державу іноземцю, який подає заяву про дозвіл на добровільне повернення в країну, просить про підтримку і співпрацює з компетентними органами в питаннях повернення», – йдеться заяві МВС.

При цьому наголошується, що іноземець буде проінформований про можливість подачі заяви про добровільне повернення і зможе подати заяву у відділ міграції.

«Іноземцю, який бажає добровільно повернутися в країну походження, будуть надані квитки на проїзд за кордон і одноразова грошова виплата в розмірі 300 євро. Одноразова сума буде виплачуватися Департаментом міграції або SSAT, а готівкові гроші будуть передаватися іноземцю під розпис на пункті прикордонного контролю в день повернення іноземця в іноземну державу», – йдеться в заяві МВС.

Коротко про «білоруських» нелегалів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ще наприкінці травня 2021 року у відповідь на санкції ЄС заявив, що перестане стримувати рух мігрантів через свою країну. Найбільше із цією проблемою стикнулася Литва. Ситуація загострилася з початку липня.

2 липня уряд Литви оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації через різке зростання кількості нелегальних мігрантів з боку Білорусі. Пізніше литовська влада також оголосила про будівництво стіни на кордоні з Білоруссю.

А 21 липня президент Литви Гітанас Науседа підписав поправки до законодавства, які обмежують у правах мігрантів.Загалом протягом останнього місяця до Литви прибули 2 453 людини – це майже у 33 рази більше, ніж минулого року, і в 66 разів більше, ніж у 2019 році. Здебільшого мігранти є громадянами країн Близького Сходу, найчастіше Іраку.

Литовська влада вважає потік мігрантів з Білорусі у країни Балтії «добре організованим планом» режиму Лукашенка.

Як пише Euroradio, із Багдада, столиці Іраку, у Мінськ регулярно літає борт авіакомпанії Fly Baghdad, який може вмістити від 110 до 210 людей. Литовські прикордонники вважають, що це є однією з причин такого великого потоку мігрантів у їхню країну.

Агентство Європейського Союзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex, що допомагає литовським прикордонникам, зафіксувало групу нелегалів, яких супроводжував білоруський відомчий автомобіль.