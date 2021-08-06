Білорусь продовжує пропускати рух нелегальних мігрантів через свою країну

Польські прикордонники і поліцейські затримали 62 мігрантів, здебільшого з Близького Сходу, які нелегально потрапили до країни з Білорусі. Про це повідомляє RMF24.

Мігрантів затримали в околицях Кринок, Судзялува та Кузниці. Серед затриманих – 50 громадян Іраку, 11 Ірану та один камерунець. Більшість з них чоловіки, але також є 8 жінок та 13 дітей.

Також правоохоронці затримали громадянина України, який приїхав «забрати» іноземців – за сприяння у незаконному перетині кордону.

Затриманих нелегалів помістять у спеціальні центри для іноземців, які охороняють. Зазначається, що загалом від початку 2021 року уже 450 нелегалів незаконно потрапили в країну із Білорусі.

Коротко про «білоруських» нелегалів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ще наприкінці травня 2021 року у відповідь на санкції ЄС заявив, що перестане стримувати рух мігрантів через свою країну. Найбільше із цією проблемою стикнулася Литва. Ситуація загострилася з початку липня.

2 липня уряд Литви оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації через різке зростання кількості нелегальних мігрантів з боку Білорусі. Пізніше литовська влада також оголосила про будівництво стіни на кордоні з Білоруссю.

А 21 липня президент Литви Гітанас Науседа підписав поправки до законодавства, які обмежують у правах мігрантів.Загалом протягом останнього місяця до Литви прибули 2 453 людини – це майже у 33 рази більше, ніж минулого року, і в 66 разів більше, ніж у 2019 році. Здебільшого мігранти є громадянами країн Близького Сходу, найчастіше Іраку.

Литовська влада вважає потік мігрантів з Білорусі у країни Балтії «добре організованим планом» режиму Лукашенка.

Як пише Euroradio, із Багдада, столиці Іраку, у Мінськ регулярно літає борт авіакомпанії Fly Baghdad, який може вмістити від 110 до 210 людей. Литовські прикордонники вважають, що це є однією з причин такого великого потоку мігрантів у їхню країну.

Агентство Європейського Союзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex, що допомагає литовським прикордонникам, зафіксувало групу нелегалів, яких супроводжував білоруський відомчий автомобіль.