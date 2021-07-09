Спіральні бар'єри з'являться в районі, де найчастіше ловлять нелегальних мігрантів

Литовські військовослужбовці у п'ятницю, 9 липня, почали розгортати паркан з колючого дроту на південному кордоні з Білоруссю поблизу міста Друскінінкай. Про це повідомило литовське новинне агентство BNS.

Загальна протяжність ділянки кордону, де з'явиться колючий дріт, – близько 30 кілометрів. Його розгортають саме в цьому місці, тому що з початку року тут затримали найбільшу кількість нелегальних мігрантів. Загалом протягом 2021 року кордон з Білоруссю нелегально перейшли щонайменше півтори тисячі мігрантів, переважно з Іраку.

Зауважимо, що за останні місяці Литва зіткнулася майже з двадцятикратним збільшенням потоку нелегалів з Білорусі. Прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте вважає, що це організована гібридна атака білоруського режиму проти Литви.

На цьому тижні уряд Литви вирішив посилити кордон армією та створити додатковий фізичний бар'єр у вигляді колючого дроту.

Огорожу буде обладнано зі спіральних котушок, які ставляться одна на одну і з'єднуються між собою за допомогою спеціальних кілочків. Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас пояснював, що цей бар'єр буде діяти як засіб, щоб ненадовго затримати мігрантів на кордоні до прибуття прикордонників.

До цього уряд Литви 2 липня, оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в країні. Причиною цьому стало різке зростання нелегальних мігрантів, які потрапляють на литовську територію.

Ймовірну причину міграційної кризи на білорусько-литовському кордоні раніше пояснив білоруський диктатор Олександр Лукашенко, натякаючи, що пропуск мігрантів стане своєрідною відповіддю на запровадженні санкції з боку ЄС проти білоруської влади.

Лукашенко також розпорядився закрити кордон між Білоруссю та Україною, бо з неї нібито «величезна кількість зброї надходить». Втім МЗС України заперечує інсинуації Лукашенка щодо постачання зброї в Білорусь. Українські прикордонники також заявили, що не отримували від білорусів жодної інформації про перекриття кордонів.