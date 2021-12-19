Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Литва готова передати Україні летальну зброю, повідомляє видання LRT.

«Необхідно всіляко підтримати Україну, і Литва готова до цього, включно з переданням Україні летальної зброї», - заявив у неділю Анушаускас у Руклі (Литва).

Водночас він не уточнює, яку саме зброю Литва передасть Україні.

«Я не буду зараз відповідати прямо, це питання багатосторонньої угоди, оскільки залучено кілька держав, не лише донор і одержувач озброєнь, але також виробник і постачальник», - сказав Анушаускас.

Як передає видання LRT, про готовність Литви передати Україні летальну зброю Анушаускас розповів на спільній прес-конференції з міністром оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, яка прибула до Литви з візитом до солдатів своєї країни.

Зазначається, що це перший візит за кордон німецького голови Міноборони після обрання нового уряду Німеччини у грудні 2021 року.

Нагадаємо, 17 грудня МЗС Росії опублікувало список вимог до НАТО, що передбачає відмову від подальшого розширення на схід та включення України до складу Альянсу, від ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої та малої дальності на позиціях, з яких можливо атакувати територію РФ.