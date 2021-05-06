Власникам домашніх тварин варто припильнувати своїх домашніх улюбленців у дні відлову

Львівське комунальне підприємство «Лев», яке займається виловом і стерилізацією безпритульних собак і котів, працює і у селах та містах, що увійшли до складу територіальної громади. Підприємство оприлюднило графік виїзду бригади ловців на травень-червень.

У районах Львова працівники підприємства працюють у визначені дні. У населені пункти МТГ ловці виїжджають у середу і суботу.

Після того, як собак привезуть на ЛКП «Лев», їх стерилізують і оглядають ветеринари. Тварини, виловлені у Львові, перебувають на підприємстві 21 день, з інших населених пунктів МТГ — 14 днів.

«Поза чергою виїзд здійснюється на ургентні випадки, а також якщо безпритульна собака вагітна або тічкуюча», – повідомили на підприємстві. Виїзд бригади здійснюється за запитом на тел. 068 535 45 45.

ЛКП «Лев» працює щодня з 8:00 до 20:00 на вул. Промисловій, 56 у Львові.