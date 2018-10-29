ЛКП «Лев» прилаштувало 2 тисячі безпритульних тварин

Ірма з магічним поглядом та її друзі.

У центрі адопції ЛКП «Лев» святкують ювілейне прилаштування чотирилапого. За майже три роки роботи там прилаштували дві тисячі собак і котів. Тепер же беруться за інші проекти. А це, зокрема, майже сотня майданчиків для вигулу й крематорій.

У центрі адопції нас радісно зустрічає міні-лайка Лола. До ЛКП «Лев» вона потрапила кілька місяців тому. Собаку збила машина. Тепер же ж Лола грайливо підморгує відвідувачам і вчиться на собаку-візитера.

«Вона працює з кінологом, кінолог вчить її певних команд. Вчить її бути доброзичливою й не бути надто різкою, щоб не лякати дітей», ‒ розповідає речниця ЛКП «Лев» Лілія Кузік.

А у воль'єрі для котів живе Лолина сусідка Сірка.

«Малесенька киця. Їй десь місяців 8 орієнтовно, поступила до нас на стерилізацію, але спостерігаємо, що вона абсолютно ручна. Тобто може спокійно жити в родині. А мурчить як!», ‒ розповідає адміністраторка ЛКП «Лев» Ірина Шевченко.

У центрі адопції прилаштували вже дві тисячі вухатих друзів.

«Справді, дві тисячі прилаштованих песиків-котиків ‒ це дуже велике досягнення для України. Дай Бог, щоб так було у всіх містах нашої країни», ‒ розповідає міський голова Львова Андрій Садовий.

фото прес-служби ЛМР

Тепер тут беруться за важче завдання ‒ зробити ціле місто дружнім до чотирилапих. За наступні 5 років ЛКП «Лев» допоможе облаштувати 75 майданчиків для вигулу собак. Адже тих, які є зараз, недостатньо. Тож тут уже почали напрацьовувати стратегію.

«Тобто підійти до цього питання так, щоби запланувати на 5 років максимально можливу на даний момент кількість ділянок, щоб надати їм належного юридичного статусу. Закріпити за ними, власне, юридично, що це є ділянка для вигулу собак і поступово їх облаштовувати», ‒ пояснює координаторка ініціативи Dog-Friendly City Ольга Кирилович.

А ось вже незабаром у місті створять і крематорій для тварин, ним зможе скористатися кожен львів'янин.

«На цьому тижні буде оголошено тендер на закупівлю кремаційної печі для спалювання трупів тварин. І відповідно завдяки цьому ми покращимо показники екологічності в нашому місті», ‒ додає директорка ЛКП «Лев» Оксана Кошак.

Це також дасть львів’янам можливість цивілізовано й безпечно для здоров'я прощатися з пухнастими друзями.