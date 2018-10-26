Ірма з магічним поглядом та її друзі

Що може зігріти у такі сірі дощові дні краще за теплого друга? ZAXID.NET разомі з ЛКП «Лев» у рубриці «Собака з притулку» розповідає про безпритульних тварин, яких можна забрати додому, аби вони стали вірними друзями та добрими охоронцями. Знайомимо вас із дев'ятьма чудовими собаками.

Налякана, худенька Оленка, метис вівчарки. Потребує люблячих господарів. Слухняна, піддається навчанню, може жити в родині з дітьми.

Молода Ірма з магічним поглядом зачарує любителів лайок. І хоча вона тільки метис, всі інші ознаки – краса, енергійність та характер – у неї саме такі, як у цієї чудової породи.

Чарівна та молоденька собачка Чара – метис німецької вівчарки. Піддається навчанню та дуже дружня.

Молода та енергійна Глорія, активна та з дзвінким голосом, стане чудовим охоронцем для своєї нової сім’ї.

Молодий та виважений Колін, буде вірним охоронцем свого нового помешкання.

Ніка, молода міні-метис стаффордширського тер’єра. Блукала сама по місту, можливо, згубилася і хтось упізнає, чия вона, та повідомить господарів. Очевидно, що була домашньою, диванною собачкою.

Шева – красень із мудрими очима. Метис німецької вівчарки, собака середнього віку. Справжній охоронець та друг.

Налякана Ненсі середнього віку. Знайдена з нашийником. Можливо, хтось упізнає свою собачку. Дуже мила та зворушлива дівчинка.

Енергійний та гавкучий Сід. Чорнявий песик віком до двох років. Стане чудовим охоронцем. Потребує просторого подвір'я.

ЛКП «Лев» працює щодня без вихідних з 8:00 до 20:00 на вул. Промисловій, 56 у Львові; тел.: (068) 535-45-45. Ще більше тварин, що чекають на нових господарів, шукайте на сайті.

Усі фото Ірини Шелест.