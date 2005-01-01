Лоукост WizzAir на тлі новини про прихід Ryanair в Україну оголосив про знижки

ЕкономікаКатерина Чурилова, сьогодні, 13:3125800

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Лоукост WizzAir на тлі новини про прихід Ryanair в Україну оголосив про знижки
фото ілюстративне
WizzAir пропонує знижки

На тлі виходу на український ринок ірландського лоукостера – компанії Ryanair її угорська «колега» компанія WizzAir оголосила про знижки у 30% на свої авіаквитки. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Знижка діятиме на обрані рейси при бронюванні квитки з 24 до 25 березня. Акція поширюється лише на подорожі до 30 квітня.

Нагадаємо, 23 березня аеропорти «Бориспіль» і «Львів» підписали угоди з Ryanair. З жовтня цього року компанія відкриє 15 рейсів з України з початковою ціною квитків у 10 євро.

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