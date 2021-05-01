Лоукостер Bees Airline запустить рейс зі Львова на Родос
Рейси зі Львова на Родос запустять із 30 травня
Новий український лоукостер Bees Airline запустить прямі рейси зі Львова на грецький острів Родос. Про це повідомляє Avianews.com.
Рейс Львів – Родос відкриють із 30 травня. Його виконуватимуть раз на 10 днів. Вартість квитків починається від 3 тис. грн у один бік за низьким тарифом Light. За цим тарифом пасажир може перевезти в салоні літака лише ручну поклажу до 7 кг і невеликі за розміром особисті речі - сумочку, рюкзак чи ноутбук.
Зазначимо, що наразі Греція не відкривала кордони для українських туристів, однак попередньо планує їх відкрити з 14 травня. Актуальні умови в’їзду в інші країни для українців можна переглянути на інтерактивній мапі МЗС.
Нагадаємо, що український лоукостер Bees Airline створили наприкінці 2020 року. Авіакомпанія вже анонсувала рейси зі Львова в Єреван та Київ.