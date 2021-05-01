Квитки зі Львова на Родос у один бік коштують від 3 тис. грн

Новий український лоукостер Bees Airline запустить прямі рейси зі Львова на грецький острів Родос. Про це повідомляє Avianews.com.

Рейс Львів – Родос відкриють із 30 травня. Його виконуватимуть раз на 10 днів. Вартість квитків починається від 3 тис. грн у один бік за низьким тарифом Light. За цим тарифом пасажир може перевезти в салоні літака лише ручну поклажу до 7 кг і невеликі за розміром особисті речі - сумочку, рюкзак чи ноутбук.

Зазначимо, що наразі Греція не відкривала кордони для українських туристів, однак попередньо планує їх відкрити з 14 травня. Актуальні умови в’їзду в інші країни для українців можна переглянути на інтерактивній мапі МЗС.

Нагадаємо, що український лоукостер Bees Airline створили наприкінці 2020 року. Авіакомпанія вже анонсувала рейси зі Львова в Єреван та Київ.