Луцький міськрайонний суд виніс вирок 34-річному чоловіку, який двічі зґвалтував малолітню дівчинку. Зловмисник частково визнав свою провину й отримав 15 років тюрми. Про це повідомила 17 лютого пресслужба прокуратури області.

За даними правоохоронців, у жовтні 2023 та березні 2024 року обвинувачений, який гостював у будинку родичів 12-річної дівчинки, заліз у ліжко до сплячої дитини та зґвалтував її. Відомо, що чоловік є громадянином Росії і вже був неодноразово судимий.

Як уточнили ZAXID.NET у пресслужбі прокуратури, обвинувачений лише частково визнав свою провину.

Суд визнав 34-річного жителя Луцька винним у неодноразовому зґвалтуванні 12-річної дівчинки (ч.ч. 4,6 ст. 152 КК України) та призначив 15 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.