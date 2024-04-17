Луцький міськрайонний суд виніс вирок місцевому жителю за придбання та збут наркотиків. Обвинувачений замовляв через Telegram психотропні речовині, робив закладки, й ховав їх у різних районах Луцька та Луцького району. За це йому призначили сім років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Як йдеться у вироку суду від 15 квітня, на початку грудня 2022 року 20-річний Назарій Соловей замовив через Telegram-канал психотропний засіб PVP, з якого він зробив «закладки» – одну закопав у Луцьку, а вісім заховав неподалік сіл Промінь і Вербаїв Луцького району. Окрім цього, в помешканні обвинуваченого під час обшуку поліцейські виявили понад 60 пакетиків із PVP і 20 пакетиків з амфетаміном, які Назарій Соловей планував продати. Їхня загальна вага – близько 120 грамів.

У суді лучанин свою вину визнав повністю, просив суворо не карати.

Суддя Оксана Данелюк визнала чоловіка винним за ч.2 і ч.3 ст. 307 ККУ (незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) й призначила покарання – сім років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.