Рівненський міський суд виніс вирок 33-річному Івану Калмацькому за придбання та зберігання наркотиків. Обвинуваченому призначили 6 років тюрми з конфіскацією майна. Про це 15 квітня повідомила Рівненська обласна прокуратура.

За інформацією правоохоронців, у квітні 2022 року раніше судимий за вчинення аналогічного злочину рівнянин придбав через Telegram-канал заборонені речовини для їх подальшого збуту. Вдома у чоловіка поліцейські виявили 59 пакетиків із PVP та амфетаміном, призначені для розкладання «закладок» у Рівному. Загальна маса вилученого – понад 6 кг.

Свою вину обвинувачений визнав лише частково.

Суддя Святослав Рогозін визнав Івана Калмацького винним за ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне придбання та зберігання психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини у великих розмірах та з метою збуту) й призначив покарання – 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.