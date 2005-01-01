Луганські бойовики не дозволили спостерігачам ОБСЄ оглянути російський «гумконвой»

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 11:262040

До теми

Бойовики в окупованому Луганську не пустили спостерігачів ОБСЄ до «гуманітарного конвоя» з Росії, йдеться в звіті організації від 30 березня.

«У Луганську озброєний чоловік в одязі військового типу відмовився надати патрулю СММ доступ до складського приміщення, куди в’їхала автоколона, позначена як гуманітарна допомога від Російської Федерації. Команда місії покинула цей район», – зазначається у звіті.

В ОБСЄ розповіли, що команда СММ бачила автоколону з десятьох вантажівок із написом «Гуманітарна допомога від Росії» російською мовою на бортах вантажівок. Автоколона прямувала через окуповані Молодогвардійськ (35 км на південний схід від Луганська) і Луганськ.

За інформацією місії, автоколона складалася з десятьох вантажних транспортних засобів, трьох службових вантажівок, двох машин швидкої допомоги і двох міліцейських автомобілів.

«Команда СММ бачила, як ці вантажні транспортні засоби було розвантажено на території об’єкта в Луганську. Спостерігачі бачили, як десять чоловіків в одязі з символікою Міністерства надзвичайних ситуацій Російської Федерації розвантажували загорнуті в пластик коробки. Озброєний чоловік в одязі військового типу не дозволив команді СММ зайти на територію об’єкта. Пізніше того ранку спостерігачі бачили, як та сама автоколона рухалася на південний схід Луганська», – йдеться у звіті ОБСЄ.

Нагадаємо, на Донбасі з опівночі 30 березня почало діяти чергове перемир’я, цього разу воно приурочене до великодніх свят. Однак бойовики його вже порушили, здійснивши 32 обстріли.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

На Донбасі під час виконання бойового завдання загинув український воїн ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук