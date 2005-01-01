Луганські бойовики не дозволили спостерігачам ОБСЄ оглянути російський «гумконвой»

Бойовики в окупованому Луганську не пустили спостерігачів ОБСЄ до «гуманітарного конвоя» з Росії, йдеться в звіті організації від 30 березня.

«У Луганську озброєний чоловік в одязі військового типу відмовився надати патрулю СММ доступ до складського приміщення, куди в’їхала автоколона, позначена як гуманітарна допомога від Російської Федерації. Команда місії покинула цей район», – зазначається у звіті.

В ОБСЄ розповіли, що команда СММ бачила автоколону з десятьох вантажівок із написом «Гуманітарна допомога від Росії» російською мовою на бортах вантажівок. Автоколона прямувала через окуповані Молодогвардійськ (35 км на південний схід від Луганська) і Луганськ.

За інформацією місії, автоколона складалася з десятьох вантажних транспортних засобів, трьох службових вантажівок, двох машин швидкої допомоги і двох міліцейських автомобілів.

«Команда СММ бачила, як ці вантажні транспортні засоби було розвантажено на території об’єкта в Луганську. Спостерігачі бачили, як десять чоловіків в одязі з символікою Міністерства надзвичайних ситуацій Російської Федерації розвантажували загорнуті в пластик коробки. Озброєний чоловік в одязі військового типу не дозволив команді СММ зайти на територію об’єкта. Пізніше того ранку спостерігачі бачили, як та сама автоколона рухалася на південний схід Луганська», – йдеться у звіті ОБСЄ.

Нагадаємо, на Донбасі з опівночі 30 березня почало діяти чергове перемир’я, цього разу воно приурочене до великодніх свят. Однак бойовики його вже порушили, здійснивши 32 обстріли.