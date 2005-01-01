На Донбасі під час виконання бойового завдання загинув український воїн

Минулої доби під час виконання бойових завдань у зоні бойових дій на Донбасі один український військовослужбовець загинув, ще троє воїнів отримали поранення, повідомив вранці у суботу, 31 березня, прес-центр штабу АТО.

«Усіх постраждалих доставлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу», – йдеться у повідомленні. При цьому там не вказано, які саме бойові завдання та на яких напрямках виконували загиблий і постраждалі.

Крім того, ще один український військовий отримав поранення внаслідок ворожих обстрілів. Таких, попри початок дії так званого «великоднього перемир’я», було 32 і вони велися на всіх напрямках.