На Донбасі оголосили великоднє перемир'я з 30 березня

СуспільствоКатерина Чурилова, 26 березня710

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На Донбасі оголосили великоднє перемир'я з 30 березня
фото ілюстративне
Контактна група закликала ЗСУ та російських бойовиків дотримуватися режиму тиші

Тристороння контактна група оприлюднила заяву про припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі. Згідно з нею, з 30 березня на Донеччині та Луганщині має розпочатися «всеосяжне, стійке і безстрокове перемир’я».

«Тристороння контактна група за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей, визнаючи позитивний вплив повторного підтвердження прихильності сторін до режиму припинення вогню 2 березня 2018 року, відзначаючи важливість забезпечення миру і спокою для населення, враховуючи прийдешні великодні свята, а також зважаючи на раніше досягнуті угоди і зобов'язання сторін, підтверджує свою повну відданість всеосяжному, стійкому і безстроковому припиненню вогню, починаючи з 30 березня 2018 року 00 год. 01 хв. за київським часом», – йдеться в заяві, що її було оприлюднено на сайті ОБСЄ.

Контактна група закликає обидві сторони ввести сувору заборону на ведення вогню і в напрямку, і з боку населених пунктів, а також відмовитися від наступальних дій і розвідувальних операцій.

У заяві також підкреслюється важливість ефективного застосування дисциплінарних заходів у випадках порушень режиму припинення вогню.

Нагадаємо, що попереднє перемир’я було оголошене з 5 березня. Спочатку кількість обстрілів було незначною і окремі дні минали без єдиного порушення перемир'я, але вже 25 березня штаб АТО зафіксував 44 обстріли позицій Збройних Сил України.

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