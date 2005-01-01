Спостерігачі ОБСЄ виявили скупчення танків і гаубиць біля окупованого Луганська

Підтримувані РФ бойовики на сході України відмовляють представникам ОБСЄ у доступі до селищ в Луганській та Донецькій областях

Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували танки і гаубиці проросійських бойовиків поблизу окупованого Луганська. Про це йдеться у звіті місії, опублікованому в середу, 21 березня.

Так, за межами ліній відведення, поза виділеними місцями зберігання в окупованих Росією районах, СММ зафіксувала шість буксируваних гаубиць (Д-30 Жаба, 122 мм) і шість танків (п'ять T-64 і один Т-72) біля населеного пункту Мирне, що за 28 км на північний захід від Луганська.

Поблизу Круглика (31 км на північний захід від Луганська), за даними ОБСЄ, перебували п'ять танків терористів (чотири T-64 і один невстановленого типу). А також два бронетранспортери (МТ-ЛБ), дві броньовані машини, три МТ-ЛБ, які стояли за межами об'єкта біля Первомайська, і один МТ-ЛБ в населеному пункті Весела Гора, що за 16 кілометрів на північ від Луганська.

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ повідомили, що підконтрольні РФ бойовики на сході України відмовляють представникам моніторингової місії у доступі до низки селищ в Луганській та Донецькій областях.