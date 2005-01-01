Бойовики на Донбасі обмежують свободу пересування спостерігачів ОБСЄ

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 08:56400

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Бойовики на Донбасі обмежують свободу пересування спостерігачів ОБСЄ
фото SMM OSCE
З початку року СММ ОБСЄ продовжує фіксувати випадки погроз і обмеження доступу патрулів місії до військових об'єктів

Незаконні збройні формування в ОРДЛО продовжують обмежувати свободу пересування спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ) і створювати небезпеку їх роботі. Про це інформували представники України у Спільному центрі з контролю і координації (СЦКК).

«З початку 2018 року СММ ОБСЄ продовжує фіксувати випадки погроз, обмеження доступу до військових об'єктів і свободи пересування своїх патрулів на тимчасово непідконтрольній уряду України території», - йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці Facebook.

«У той же час, популісти з ОРДЛО імітують бурхливу діяльність, видавши за останні 6 місяців вже другий «наказ» про заборону необґрунтованого обмеження свободи пересування спостерігачів СММ ОБСЄ. Особливого нахабства таким діям додає те, що після видання попереднього «наказу» в кінці серпня 2017 року, кількість зазначених обмежень не тільки не зменшилася, а навіть збільшилася. Так, наприклад, за перший же місяць його «дії» СММ ОБСЄ зафіксувала 46 випадків таких порушень», - поінформували в штабі.

Українські представники СЦКК зазначили, що вказане свідчить про відсутність зацікавленості «ватажків квазідержавних утворень і їх російських кураторів» в неупередженому моніторингу виконання проросійськими бойовиками Мінських домовленостей і дотримання режиму припинення вогню на сході України.

Також повідомляється, що у зоні АТО на Донбасі минулої доби вздовж лінії розмежування, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, одного військовослужбовця ЗСУ поранено.

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