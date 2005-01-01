В ОБСЄ назвали кількість цивільних осіб, які загинули через війну на Донбасі у 2017 році

СуспільствоРоман Ганкевич, 22 грудня700

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В ОБСЄ назвали кількість цивільних осіб, які загинули через війну на Донбасі у 2017 році
фото SMM OSCE
Через конфлікт на Донбасі в 2017 році загинули 85 цивільних осіб

Перший заступник глави місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що внаслідок конфлікту на Донбасі з початку 2017 року серед мирного населення загинули 85 осіб і 384 дістали поранення. Про це він сказав на брифінгу в Києві цієї п'ятниці, 22 грудня, пише «Інтерфакс-Україна».

Він наголосив, що з 16:00 понеділка до 16:00 вівторка СММ ОБСЄ спостерігала 7 тис. випадків порушень режиму припинення вогню. «Негативна тенденція тривала й минулого тижня, коли СММ ОБСЄ зафіксувала понад 16 тис. випадків порушення режиму припинення вогню, що на 40% перевищує показники позаминулого тижня», - сказав перший заступник голови СММ ОБСЄ.

За словами Хуга, з початку 2017 року спостерігачі зафіксували близько 400 тис. випадків порушення вогню.

Раніше Александр Хуг заявив, що вирішення військового конфлікту на Донбасі в найближчому майбутньому не видно.

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