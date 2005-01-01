У Києві відкрили Стіну пам’яті загиблих в АТО. Там майже 3300 імен. Фото дня

ФотоКатерина Чурилова, 25 березня15701

У Києві на фасаді Національного військово-історичного музею встановили Стіну пам’яті військовослужбовців та добровольців, які загинули під час війни з Росією. На ній вміщено майже 3300 портретів та імен полеглих впродовж 2014–2016 років. Розмір стіни – 8,5 х 3,2 м. Цей проект створено за ініціативи та силами колективу музею, а також волонтерів проекту «Книга пам'яті полеглих за Україну», та коштом історичного товариства «Що» випускників Київського університету ім. Тараса Шевченка.

Фото Романа Кулика

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук