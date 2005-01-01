У Києві відкрили Стіну пам’яті загиблих в АТО. Там майже 3300 імен. Фото дня

У Києві на фасаді Національного військово-історичного музею встановили Стіну пам’яті військовослужбовців та добровольців, які загинули під час війни з Росією. На ній вміщено майже 3300 портретів та імен полеглих впродовж 2014–2016 років. Розмір стіни – 8,5 х 3,2 м. Цей проект створено за ініціативи та силами колективу музею, а також волонтерів проекту «Книга пам'яті полеглих за Україну», та коштом історичного товариства «Що» випускників Київського університету ім. Тараса Шевченка.

Фото Романа Кулика