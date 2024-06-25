Гол Луки Модріча у матчі з Італією став історичним

Напередодні збірна Хорватії у матчі третього туру групового етапу Євро-2024 розписала бойову нічию з Італією (1:1). Рахунок на 55-й хвилині відкрив півзахисник ФК «Реал» Лука Модріч, добивши мʼяч у сітку після нереалізованого пенальті, чим встановив історичне досягнення – став найбільш віковим гравцем в історії чемпіонатів Європи, якому вдавалося забити гол.

За повідомленням статистичного порталу OptaFranz, Лука Модріч відзначився голом у віці 38 років та 289 днів. Попереднє досягнення належало колишньому футболісту збірної Австрії Івіці Вастічу, який забивав у ворота Польщі на чемпіонаті Європи 2008 року у віці 38 років та 257 днів.

Топ-3 найстарших авторів голів на чемпіонатах Європи:

Лука Модріч (Хорватія) – 38 років і 289 днів. Івіца Вастіч (Австрія) – 38 років і 257 днів. Горан Пандєв (Північна Македонія) – 37 років і 321 день.

Цікаво, що рекорд Луки Модріча, який провів за збірну Хорватії 178 матчів та забив 26 голів, може бути перевершений ще на цьому Євро, якщо вдасться відзначитись 39-річному Кріштіану Роналду, який поки що не забивав.

Нагадаємо, після трьох турів Хорватія посідає у турнірній таблиці групи В третю сходинку, набравши 2 очки. Попереду Іспанія (9 пунктів) та Італія (4 бали). Замикає квартет з 1 очком Албанія. Підопічні Златко Даліча зберігають примарні шанси вийти у плей-офф з третього місця, але для цього потрібна комбінація з перемог і голів інших команд, яка є малоймовірною (Англія має розривати Словенію з величезним рахунком, Данія мусить перемогти Сербія, Португалія Грузію, а Туреччина Чехію).