Лукашенко відвідував 9 травня парад на Красній площі у Москві

Самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним доправили в Центральну клінічну лікарню Москви в критичному стані. Про це повідомив білоруський портал «Хартія 97», посилаюсь на опозиціонера Валерія Цепкала.

Він стверджує, що стан білоруського диктатора стабілізувався, але той досі перебуває в лікарні.

«За наявною у нас інформацією, яка потребує додаткового підтвердження, Лукашенка після зустрічі з Путіним за зачиненими дверима терміново доправили в Центральну клінічну лікарню Москви, де зараз він і перебуває. На повернення його зі стану, оціненого лікарями як критичний, були спрямовані найкращі фахівці», – заявив Цепкало.

За його словами, було проведено переливання крові, стан Лукашенка було визнано не транспортабельним. Організовані заходи з порятунку білоруського диктатора мали на меті відвести спекуляції про можливу участь Кремля в його отруєнні. Проте лікарі попереджають про можливе погіршення стану.

Пізніше Цепкало додав, що спостерігається спроба пояснити перебування Лукашенка в ЦКЛ управління справами президента РФ медичним обстеженням.

Про стан Лукашенка чи про місце, де він зараз перебуває, тривалий час нічого не було відомо. З моменту урочистих заходів 9 травня в Москві та Мінську Лукашенко не з'являвся в публічному полі, жодних заходів за його особистої участі не проводили. За даними незалежних ЗМІ, ввечері 13 травня кортеж у супроводі спецпідрозділу «Стріли» приїхав у Республіканський клінічний медичний центр Управління справами президента.

Лідерка об’єднаної опозиції Білорусі Світлана Тихановська на тлі чуток про стан здоров’я самопроголошеного президента закликала готуватись «до будь-якого сценарію».

23 травня Лукашенко заявив, що був відсутній у публічному просторі через хворобу, але помирати не збирається.