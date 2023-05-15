Білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко вперше після 9 травня з’явився на публіці. У понеділок, 15 травня, він зустрівся з білоруськими військовими, хоча ще напередодні він пропустив святкування Дня державного прапора, герба і гімну Білорусі.

Фото і відео візиту Лукашенка нібито на центральний командний пункт ВПС та військ ППО опублікував близький до прес-служби самопроголошеного президента канал «Пул Первого». На відео можна почути, що голос у Лукашенка хриплий і ослаблений.

Зауважимо, що під час параду в Москві 9 травня Лукашенко виглядав нездоровим і пропустив низку заходів. Тоді моніторингові групи та опозиційні ЗМІ звертали увагу на повʼязку на правій руці Лукашенка. Однак на фото, яке опублікували білоруські пропагандисти, пов’язку видно на лівій руці диктатора. З чим це повʼязано – наразі невідомо.

Фото «Пул Первого»

13 травня «Єврорадіо» писало, що кортеж Лукашенка приїхав до клінічного медцентру Управління справами президента і повернувся назад до однієї з резиденцій через дві години. 14 травня Лукашенко не з’явився на урочистостях з нагоди Дня прапора, герба та гімну. Замість нього виступав премʼєр-міністр Роман Головченко, який зачитав звернення від Лукашенка.

У той же день заступник голови комітету Держдуми росії у справах СНД Канстантін Затулін підтвердив хворобу Лукашенка, але заявив, що «там нічого такого надприродного немає», це «не коронавірус» і «людина просто захворіла». Опозиційні білоруські ЗМІ також повідомили, що, ймовірно, Лукашенко та його оточення підхопили вірус, однак невідомо який саме.

Лукашенку – 68 років, він перебуває на посаді президента Білорусі з 1994 року. Однак після президентських виборів, які пройшли в серпні 2020 року, в країні спалахнули масові протести, які влада жорстоко придушила. Опозиція вважає, що вибори фальсифікували. На тлі протестів і насильства, яке влада застосувала до громадян, багато країн не визнають Лукашенка легітивним президентом.