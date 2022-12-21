Аляксандр Лукашенко і Владімір Путін нещодавно мали очну зустріч в Мінську

Посилення тиску Росії на Білорусь позбавляє Аляксандра Лукашенка можливості маневрувати, щоб не йти на поступки Кремля. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Довга гра президента Росії Владіміра Путіна щодо відновлення сюзеренітету над Білоруссю просувається незалежно від зусиль Путіна щодо більш активного залучення Білорусі до його вторгнення в Україну. Лукашенко, ймовірно, відкладає виконання більших вимог Путіна, таких як залучення білоруських військ для участі у вторгненні в Україну, роблячи невеликі поступки, які він роками блокував», – йдеться у звіті ISW.

Водночас аналітики ISW вважають малоймовірним той факт, що російське вторгнення на північ України з Білорусії неминуче».

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв 20 грудня заявив, що російські сили в Білорусі мають «наразі достатній» військовий потенціал, щоб створити невизначену загрозу Україні.

Зазначимо, що наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Як інформував ZAXID.NET, 19 грудня президент Росії Владімір Путін вперше за три роки прибув до Мінська для участі в переговорах з Аляксандром Лукашенком тет-а-тет, а також у ширшому форматі за участі урядовців обох країн. Також до Мінська прибули російський міністр оборони Сергій Шойгу та російський міністр закордонних справ Сєргей Лавров.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України вважають, що зустріч російського президента і Лукашенка в Мінську означає, що Путін вкотре намагається втягнути Білорусь у війну проти України.