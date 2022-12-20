Росія почала перекидання військової техніки на південь Білорусі

Росія перекидає на південь Білорусі танки, вантажівки та особовий склад з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни, де вони дислокувалися. Про це у вівторок, 20 грудня, повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

За інформацією спільноти, перевезення танків, вантажівок та особового складу окупантів фіксують упродовж всього дня.

Техніку та особовий склад російської армії забирають із полігонів на півночі Білорусі та передислоковують ближче до кордону з Україною.

Зазначимо, що держоргани РФ та Білорусі наразі не повідомляли про переміщення якихось військових підрозділів. Однак, міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявив, що ризик нового масштабного вторгнення росіян з Боку Білорусі існує. Але відкритим залишається питання, чи готовий Мінськ залучити свої війська для цього наступу, про що мріють у Кремлі.

Своєю чергою, за інформацією російських ЗМІ, президент РФ Владімір Путін проведе 21 грудня розширене засідання колегії Міністерства оборони.

«На засіданні в Національному центрі управління обороною будуть підбиті підсумки діяльності Збройних сил російської федерації у 2022 році, а також поставлені завдання на наступний рік», – йдеться у повідомленні.

На зсіданні виступить міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу, який доповість про перебіг війни проти України.

Як інформував ZAXID.NET, раніше сьогодні командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що РФ проводить тренування літака наведення та літаків-перехоплювачів носіїв балістичних ракет повітряного базування «Кинджал» у повітряному просторі Білорусі для уточнення цілей на території України.

7 грудня у Білорусі заявили про чергове переміщення військової техніки, посилаючись на «контртерористичну загрозу». Тоді ж міноборони РФ підтвердило участь російських військових у тактичних навчаннях у Білорусі.