Президент Росії Володимир Путін та самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко у четвер, 4 листопада, підписали декрет про поглиблення інтеграції двох країн. Це відбулося на засіданні Вищої держради Росії та Білорусі.

Як інформують російські ЗМІ, мова йде про домовленість створити Союзну державу, на найближчі два роки розроблено пакет із 28 союзних програм.

Російський президент у своєму виступі заявив, що Москва і Мінськ «мають намір спільно протистояти будь-яким спробам втручання у внутрішні справи». Путін кілька разів наголосив, що Білорусь є для Росії «братньою республікою».

Про 28 союзних програм повідомляється лише загалом, подробиці їх реалізації поки невідомі. Відомо, що програми щодо Союзної держави передбачають інтеграцію валютних систем, загальні принципи стягування непрямих податків, єдині підходи щодо пенсійної тематики та питань соціального забезпечення, боротьбу з тероризмом, взаємний доступ до держзакупівель та держзамовлень.

Крім того, загальною стане макроекономічна політика, країни інтегрують платіжні системи та гармонізують грошово-кредитну політику, сформують спільні ринки нафти та газу тощо.

У програмах прописані механізми розвитку єдиного економічного простору, підвищення рівня взаємних соціальних гарантій для громадян двох країн тощо.

Окрім цього, Росія та Білорусь оновили військову доктрину та затвердили концепцію міграційної політики Союзної держави.

Документ підписаний у російське державне свято – День народної єдності. Путін під час підписання був у анексованому Севастополі. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим візитом президента РФ в тимчасово окупований Крим і місто Севастополь.

Зазначимо, що договір між Білоруссю та Росією про створення Союзної держави був підписаний у грудні 1999 року: за ним країни мають обʼєднати валюту, армію, митну й податкову системи.

Після масових протестів у 2020 році у Білорусі, які Лукашенко придушив силою, він розірвав майже всі зв’язки із Заходом та почав домовлятися з Росією. Та сфокусувала роботу на виконанні «дорожніх карт» з інтеграції обох країн. Попри це, до союзних програм не увійшли ініціативи, пов’язані з політичною інтеграцією, включно зі створенням наднаціональних структур влади.