Білоруський диктатор Лукашенко підписав з Сі Цзіньпіном 16 угод

Інститут вивчення війни вважає, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко поїхав до Китаю, щоб не допустити повного поглинання Білорусі Росією. Олександр Лукашенко підписав 16 угод про співпрацю та розраховує на розширення економічної присутності Пекіну ще з 2021 року, заявили аналітики.

Про намагання Олександра Лукашенка сепарувати Білорусь від Росії повідомили в ISW у середу, 1 березня. За даними аналітиків інституту, Олександр Лукашенко та Сі Цзіньпін підписали 16 документів, які можуть допомогти обходу санкцій проти Росії. Це може відбуватися коштом китайської допомоги до Росії, яка надходитиме через Білорусь. «Китай може таємно перекидати до Росії військову техніку чи товари подвійного призначення через Білорусь», – повідомили у прес-службі ISW.

На думку аналітиків інституту, цими домовленостями Олександр Лукашенко намагається розвинути вплив Китаю на Білорусь та застрахувати країну від повного поглинання Росією. Щоб зміцнити стосунки з Китаєм, Лукашенко заявив, що зацікавлений у поглибленні співпраці з Пекіном у підприємництві, технологічному розвитку та модернізації підприємств Білорусі.

Раніше Інститут вивчення війни повідомив, що Росія посилює тиск на Білорусь та позбавляє білоруського диктатора уникати наказів Кремля. Аналітики вважають, що Олександр Лукашенко, можливо, відкладає виконання більших вимог Путіна, зокрема залучення білоруських військ проти України.