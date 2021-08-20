Протягом чотирьох днів у Луцьку триватимуть святкові заходи до Дня прапора та Дня Незалежності. Вистачатиме як спортивних активностей, так і концертів. ZAXID.NET підготував детальну програм святкувань.

П'ятниця, 20 серпня

На стадіоні ВНУ, що на вул. Ярощука, о 10:00 відбудеться відкриття 5 міжнародної літньої Сеньоріади «Рух це життя». У спортивних змаганнях братимуть участь пенсіонери, які ведуть здоровий спосіб життя.

О 12:00 в мистецькому салоні «Артист» відбудеться презентація виставки Поліни Гуменюк «Українська пісня у вишивці». На цій авторка представить вишивані роботи на сюжети українських пісень. Виставка діятиме до 3 вересня у цьому ж мистецькому салоні.

Також о 13:00 на баскетбольному майданчику біля входу в центральний парк відбудеться фестиваль спорту.

Субота, 21 серпня

У селі Боголюби під Луцьком в 13:00 розпочнеться фестиваль «З родинного джерела». На ньому відбудеться ярмарок майстрів народної творчості, конкурси та виступи місцевих колективів. Завершиться дійство етнодискотекою, яка триватиме з 21:00 до 23:00. Цей фестиваль цьогоріч організовують у багатьох селах, що приєднались до Луцька.

Таким був фестиваль у селі Рокині, який відбувся тиждень тому

Неділя, 22 серпня

О 13:00 фестиваль «З родинного джерела» розпочнеться у селі Забороль. Програма дійства аналогічна.

У Палаці культури Луцька о 15:00 заплановано початок концерту «Шлях незалежності».

Понеділок, 23 серпня

Від ранку на пішохідній вулиці Лесі Українки стартує ярмарок декоративного мистецтва. Свої вироби майстри продаватимуть протягом двох днів.

О 09:00 на Київському Майдані біля облради підійматимуть найбільший прапор України. 50-метровий флагшток для цього встановили ще наприкінці липня. О 10:00 прапор урочисто підійматимуть біля будівлі міської ради на Богдана Хмельницького.

В центральному парку Луцька о 15:00 розпочнеться сплав у вишиванках. Учасники кататимуться на байдарках, а також братимуть участь у міні-змаганнях на воді.

Вівторок, 24 серпня

У всіх храмах Луцької міської територіальної громади о 09:00 розпочнуться святкові молебні за Україну.

О 09:30 з Меморіалу вічної слави стартує урочистий марш захисників України. Завершитись він повинен на Театральному майдані, біля стели Героям Небесної Сотні. Там же біля стели заплановане покладання квітів.

З 10:00 на Театральному майдані розпочнеться трансляція параду в Києві. Тут же о 10:10 стартує велопробіг у вишиванках. Учасники їхатимуть за маршрутом тролейбусу 15А: вулиця Винниченка, проспект Перемоги, Соборності, Молоді, далі по проспекту Відродження, поворот на Рівненську, поворот на вулицю Архітектора Метельницького, далі по вулиці Глушець і виїзд на Театральний Майдан.

Велопробіг став щорічною традицією святкування Дня Незалежності у Луцьку

Об 11:00 на баскетбольному майданчику біля входу в парк розпочнуться змагання з баскетболу 3Х3. У цей же час біля оглядового майданчику на проспекті Волі стартують змагання з гри в шахи та шашки. Об 11:30 на Театральному майдані відбудеться урочисте погашення поштової марки з нагоди Дня Незалежності.

О 12:00 в центрі відбудеться громадська акція «Українська вишиванка». Вперше її організували ще у 2007 році, відтоді вона стала щорічною традицією. Вдягнені у вишиванки люди шикуються на центральній площі міста у вигляді певної фігури. До прикладу, в 2018 люди вишикувались так, аби зобразити в'їзну вежу луцького замку.

У 2018 році люди вишикувались так, аби зобразити в'їзну вежу луцького замку

Для гостей міста о 15:30 організовують безплатну екскурсію Луцьком.

О 16:00 всі охочі зможуть долучитись до театралізованої ходи від центральної площі до луцького замку. Там же о 16:30 відбудеться театралізоване дійство «У древньому Лучеську».

На іподромі о 17:00 розпочнеться творчий вечір для молоді. Там відбудуться майстер-класи, виступи, а також запланований кіноперегляд. Поруч у парку о 18:00 розпочнеться силове шоу.

З 18:00 на Театральному майдані розпочнеться концертна програма. Протягом двох годин виступатимуть колективи з Луцької територіальної громади. О 20:00 на сцену вийде Волинський народний хор. О 21:00 запланована фольклорна руханка біля фонтану.