Мешканці Луцька залишаться без гарячої води у зв’язку зі щорічним проведенням профілактичних ремонтів теплових мереж. Про це 13 березня повідомили на черговому засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради.

«У зв’язку зі щорічним проведенням профілактичних ремонтів теплових мереж, члени виконавчого комітету затвердили графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів ДКП “Луцьктепло” для мешканців міста Луцька на 2024 рік», – зазначили в міськраді.

Гарячу воду відключатимуть на період від одного до трьох тижнів у травні-серпні. Ознайомитися з графіком відключень для різних котелень та центральних теплових пунктів можна у додатку до рішення виконкому.