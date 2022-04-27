На ділянці на проспекті Грушевського, 22, вже встановлений кіоск

Луцький підприємець Дмитро Константінов придбав від імені свого сина земельну ділянку під кіоском, площею 0,0071 га. За цю ділянку, що на проспекті Грушевського, він заплатить 37 тис. грн. Відомо, що її купують для ведення торгівлі: на цій території вже розміщений МАФ.

Рішення про продаж ділянки прийняли депутати Луцької міськради на сесії у середу, 27 квітня, повідомляє ВолиньUa. Ділянка, площею 0,0071 га, знаходиться на проспекті Грушевського, 22 у Луцьку, наразі на ній розміщений кіоск. Ділянку купують для будівництва та обслуговування торгового павільйону. За неї заплатили 37,1 тис. грн, підприємець вже вніс аванс. Договір про купівлю-продаж укладуть протягом 30 днів з моменту закінчення воєнного стану в Україні.

Згідно з документом, ділянку купує Еміль Константінов, втім, він ще неповнолітній, тож його представником є батьком Дмитро Константінов. Відомо, що чоловік вже декілька разів звертався до Луцької міськради з проханням продати цю ділянку, але йому відмовляли, оскільки біля кіоску були порушені умови благоустрою.

Згідно з даними на YouControl, Дмитро Константінов зареєструвався як ФОП в 2019 році. Його основний вид діяльності – роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами.